В Сургуте запустят автобус до крещенской купели

В день Крещения, 19 января, в Сургуте запустят специальный общественный транспорт до купели, сообщает администрация города. Автобус будет ездить по маршруту от храма Преображения Господня на Мелик-Карамова до купели на Югорском тракте.

По пути следования он проедет по улицам Мелик-Карамова и Геологической, а также по Югорскому тракту. В обратном направлении он проследует по Югорскому тракту, улице Энергетиков и прибудет вновь к территории храма.

Напомним, что купаться можно не только в водоеме между улицей ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом: ранее siapress.ru публиковал карту всех купелей — в этом году их семь.