Андрей Филатов и Максим Слепов оценили продукцию Сургутского хлебозавода

Мэр Сургута Андрей Филатов и председатель гордумы Максим Слепов посетили «Сургутской хлебозавод». На сегодня это самый крупный производитель хлеба в Югре по объему продукции. Директор предприятия Сергей Пустозеров познакомил гостей с полным циклом производства хлебобулочных изделий – от замеса и выпекания до упаковки.

«Продукция востребована. Она реализуется в более чем 470 магазинах. Речь не только о Сургуте, но и торговых точках соседних городов и поселков», - написал Андрей Филатов в своем телеграм-канале.

В ассортименте хлебобулочных изделий завода значится порядка 90 наименований. Еще там выпускается несколько десятков видов кондитерской продукции. В планах у завода - покупка нового оборудования. А значит, разнообразной продукции будет еще больше.