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Техпомощь сожгла машину автоледи в Сургуте

В Сургуте загорелись четыре автомобиля за сутки

Техпомощь сожгла машину автоледи в Сургуте
Фото и видео: ГУ МЧС по Югре, t.me/ost_ugra

За минувшие сутки в Сургуте произошло возгорание четырех автомобилей. Так, на Нижневартовском тракте сгорела легковушка. По информации СМИ, у автоледи не завелась машина, поэтому она вызвала техпомощь, чтобы разогреть ее. Однако, автомобиль загорелся, а специалисты ретировались с места происшествия.

«В 18:16 поступило сообщение о возгорании автомобиля на 23-ем километре. Ликвидация открытого горения в 18:51 местного времени. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания от подразделений МЧС России были задействованы пять человек личного состава и одна единица техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Еще одно возгорание автомобилей произошло на улице Рационализаторов. Очевидцы сообщают, что в одной из машин взорвался газовый баллон. «В 17:08 поступило сообщение о возгорании двух автомобилей. По прибытию пожарных подразделений один из автомобилей полностью охвачен огнем. Ликвидация открытого горения в 17:16 местного времени. Пострадавших нет», – добавили в ведомстве.

Кроме того, автомобиль сгорел на Нефтеюганском шоссе. Происшествие прошло без пострадавших.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 233, комментариев: 0
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