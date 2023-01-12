В Сургуте появилось объявление о продаже светящегося метеорита

Сургутянин продает на «Авито» метеорит за 10 миллионов рублей. По словам горожанина, данный небесный объект – тектит, который является редким и уникальным экземпляром. Кроме того, у метеорита есть «глазок», который под определенным углом может светиться, как фонарик.

«На магнит реагирует, но слабо магнитится. Имеет следы ржавчины, что говорит о наличии в нём железа. Также на него реагирует металлоискатель. На камне имеются хондрические элементы металлического и/или каменного происхождения», — указано в тексте объявления.

Горожанин отметил, что готов рассмотреть различные варианты стоимости. Объявление опубликовано 13 декабря 2022 года. Почти за месяц объявление посмотрели 13014 раз.