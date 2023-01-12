Сургутян попросили чистить балконы от снега и наледи

Крыши, козырьки и отливы Сургута проверяют на очистку снега и наледи. Вместе с тем, жителей города также просят проявить ответственное отношение к безопасности и убирать сосульки со своих балконов своевременно.

«Нужно понимать, что это наша совместная ответственность – города, управляющих компаний и жителей. Только так можно сделать Сургут безопасным в зимний период. Крыши очищать должна управляющая компания. Что касается балконов – это ответственность жителей квартиры. Никто другой не сможет убрать наледь с имущества собственника. А ведь сосульки могут упасть вниз кому-то на голову, и за это будет отвечать жилец. Просим горожан следить за состоянием своих балконов», – подчеркнул депутат Думы Сургута Алексей Кучин.

Управляющие компании практически ежедневно уведомляют жильцов квартир об уборке балконов. «Мы направляем в общедомовые чаты уведомление. Вручаем им лично рекомендации об уборке балконов. Очень часто сталкиваемся с тем, что жильцы их не выполняют», – отметил заместитель директора по эксплуатации УК ДЕЗ Восточного жилого района Андрей Черников.

Кроме того, в Сургуте регулярно проверяют работу управляющих компаний. «Случаев невыполнения предостережений не было. Также домов с наледью на балконах довольно низкий процент», – выделил муниципальный жилищный инспектор отдела муниципального жилищного контроля администрации Сургута Арсений Сальников.

Напоминаем, что, если управляющая компания не принимает меры по предостережению, то она будет оштрафована. А при неоднократных нарушениях организация рискует лишиться лицензии на оказание услуг.