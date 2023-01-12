Utair запустил прямой рейс между Сургутом и Челябинском

В январе этого года авиакомпания Utair запустила рейс из Сургута в Челябинск. Перелеты будут выполнятся два раза в неделю по средам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В прошлом году мы связали прямыми рейсами Ханты-Мансийск и Челябинск. Продолжаем развивать авиасообщение Югры с Уралом и начинаем полеты из Сургута. Новый рейс позволит жителям регионов сократить время в пути до 3 часов», – рассказал президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Отметим, что ранее в авиакомпании запустили рейсы между Сургутом и Новокузнецком.