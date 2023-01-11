В новогоднюю ночь в Сургуте не было пожаров от запусков фейерверков

В этом году новогодние праздники в Сургуте прошли спокойнее, чем в предыдущие. Так, в первую ночь года в городе не зафиксировали ни одного возгорания из-за запусков фейерверков. Всего за период праздников спасатели зарегистрировали девять пожаров, шесть из них – в дачных кооперативах.

«Все службы работали в усиленном режиме, чтобы создать безопасные условия для отдыха. В период праздников произошло девять пожаров. К счастью, никто не пострадал. На телефон 112 поступило 12 686 сообщений. При этом я бы хотел отметить, что это более чем на три тысячи меньше, чем в прошлом году», – сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута Андрей Рачев.

Добавим, что основной причиной пожаров называют нарушение правил безопасности при эксплуатации печей и дымоходов, электрооборудования, бытовых электроприборов, а также транспортных средств.

В целом, спасатели отмечают ответственное отношение сургутян. Однако не обошлось без бытовых травм. Один человек пострадал при запуске фейерверка. При катании с горок травмы получили 14 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировали.