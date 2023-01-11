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В Сургуте открыли временный павильон на время реконструкции ж/д вокзала

Временный павильон заменит ж/д вокзал в Сургуте до конца 2025 года

В Сургуте открыли временный павильон на время реконструкции ж/д вокзала
Фото: скрин видео Sitv

В Сургуте накануне открылся временный павильон железнодорожного вокзала. Он заменит основное здание на время его реконструкции. Строение находится по соседству, и в нем созданы все условия для комфортного пребывания пассажиров, пишет Sitv. В помещении выполнены отделочные работы, подведено отопление и водоснабжение.

«В павильоне порядка 500 квадратных метров, созданы все условия для комфортного пребывания, пассажиры могут воспользоваться санитарными комнатами, кассами, залом ожидания, автоматическими камерами хранения, а также получать справочную информацию», - рассказали в РЖД.

Ожидается, что временный павильон проработает до конца 2025 года. На это время запланировано завершение масштабной реконструкции сургутского вокзала.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 231, комментариев: 0
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