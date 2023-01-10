16+
Логотип Сиапресс
USD  69,6094   EUR  74,5438  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургутском районе работают 10 пунктов обогрева для водителей

На дорогах Сургутского района автомобилисты могут согреться в 10 пунктах обогрева

В Сургутском районе работают 10 пунктов обогрева для водителей
Фото: МЧС России

На дорогах Сургутского района работают семь стационарных и три мобильных пунктов обогрева. Оборудование и списки объектов были актуализированы из-за сильных морозов. Об этом «Сургутской трибуне» сообщили в управлении ГО и ЧС администрации Сургутского района.

«В этих пунктах предусмотрено горячее питье, чай. Можно зарядить телефон, отдохнуть. Если необходимо, привлекаются спасатели, медицина катастроф для эвакуации, оказания помощи», – рассказала начальник управления ГО и ЧС мэрии Сургутского района Алла Вавилина.

Ранее окружная Госавтоинспекция попросила югорчан отказаться от дальних поездок.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:36, просмотров: 253, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 1258
  2. Появятся ли новые налоги по итогам 2023 года? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 895
  3. Самолет «России» не смог взлететь из Сургута в Санкт-Петербург из-за неисправности 413
  4. Россиян ожидают длинные выходные уже в феврале 409
  5. Рейс из Сургута в Санкт-Петербург состоялся на резервном самолете 398
  6. Машина скорой помощи загорелась в Нижневартовске 390
  7. Молодой водитель «УАЗа» устроил аварию с тремя пострадавшими 359
  8. Продажи легковых авто упали на 59% в 2022 году 350
  9. Сургутян предупреждают о сильных морозах в среду 334
  10. Как бороться с «соседом-накопителем»: действуем по закону // ПАМЯТКА 334
  1. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4043
  2. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 2807
  3. ​Всё на перспективу. В Сургуте в 2022 году начали очень большие стройки 2341
  4. ​Морозы вернутся в Сургут к Рождеству 2289
  5. В Сургуте запустили новый автобусный маршрут до дачного кооператива 2194
  6. В Нижневартовске девушка едва не выпала из окна многоэтажки 2152
  7. ​Забытая проблема. Коронавирус в 2022 году сделал последний бенефис и превратился в рутину 2136
  8. В Сургуте местные жители жалуются на подростков с ножами в кафе // ВИДЕО 2087
  9. С начала года в Югре поймали 81 пьяного водителя 2063
  10. ​Стала известна новая дата закрытия OBI в Сургуте 2021
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 6424
  2. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 4337
  3. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 4301
  4. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4043
  5. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 3878
  6. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3262
  7. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3150
  8. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3071
  9. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3009
  10. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2991

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика