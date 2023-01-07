В Сургуте поймали собаку с проволокой на теле при помощи квадрокоптера

В Сургуте представители приюта поймали собаку, проходившую с колючей проволокой на теле не менее полугода. К мероприятию по поимке животного привлекли квадрокоптер и порядка 20 волонтеров. Об этом рассказали в телеграм-канале приюта «Дарим новую жизнь».

«Хозяин гаража, под которым жила собака, привез ключи от гаража и разрешил нам вскрыть полы. После вскрытия полов, собаку стрельнули снотворным, но она не торопилась засыпать и уходила все дальше вглубь. Замерзшие, но счастливые от того, что все получилось, повезли собаку в клинику, остальные по домам греться», – говорится в сообщении.

В приюте отметили, что в клинике с животного сняли проволоку, обработали раны и провели кастрацию. Сейчас собака на передержке, но позже будет выпущена на прежнее место, где ему спокойно и ежедневно кормят.