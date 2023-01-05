Житель Сургута попал в ДТП на свердловской трассе - погибли два человека

Житель Сургута попал в ДТП, в котором погибли два человека и шестеро получили травмы. Авария произошла в ночь на 3 января на 319 км автодороги «Пермь-Екатеринбург». На трассе столкнулись Lada Largus и Renault Duster. За рулем последнего находился 35-летний житель Сургута, который ехал домой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Свердловской области, 30-летний водитель Lada ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Перми. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в Renault.

В аварии погибли два пассажира отечественной легковушки – 5-летний мальчик и 22-летняя девушка. Травмы получили оба водителя и еще четыре пассажира Lada – 27-летняя мама погибшего мальчика, 17-ти и 18-ти летние девушки, 51-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали в больницы Ревды и Первоуральска.

Полицейские установили, что водитель отечественного авто подал объявление о совместных поездках на популярном интернет-сервисе. Он забрал пассажиров в Екатеринбурге и Первоуральске, и вместе они поехали в Башкирию.

«В салоне автомобиля пристегнуты были только водитель и 5-летний мальчик, который находился на втором ряду сидений для пассажиров, посередине, в детском удерживающем устройстве – бустере. Остальные пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель отечественной машины пояснил, что двигался со скоростью 70 километров в час, но и это было достаточно много во вчерашних погодных условиях и состоянии дороги, которая была заснежена», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.