Женщина устроила дебош в самолете, который собирался вылетать из Сургута в Москву

Первое заметное событие случилось в сургутском аэропорту 2 января – там случился дебютный в этом году дебош на борту самолета. Как рассказывает транспортная полиция, 42-летняя женщина устроила скандал в готовящемся вылететь в Москву воздушном судне – она кричала, материлась, размахивала руками и игнорировала замечания других пассажиров и персонала. В итоге ее пришлось снять с рейса и доставить в линейный отдел полиции в аэропорту. Там дебоширке выписали протокол об административной статье «Мелкое хулиганство».