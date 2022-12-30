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​Два молодежных центра открылись в Сургутском районе

В Лямина и Сытомина презентовали молодежные центры

​Два молодежных центра открылись в Сургутском районе
Фото: admsr.ru

Новогодний подарок получили юные жители Лямина и Сытомина: накануне сразу в двух поселениях Сургутского района открылись молодежные центры. На их презентацию прибыли представители не только муниципальной, но и региональной власти. Так, гостей из столицы округа — первого заместителя губернатора Алексея Шипилова, директора департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Елену Шумакову и первого заместителя директора Марию Орлову встретили сотрудники центров и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Они провели экскурсию, отметив, что это первые резиденции, для которых построены отдельные здания, причем по дизайн-проектам, выбранным самой молодежью. Помимо традиционных для всех молодежных центров района зон (коворкинг с настолками, кинопроекторами, киберзона с игровыми компьютерами, медиазона), новые резиденции получили уникальные, отличающих их от всех, проекты: так, в Лямина это швейное производство, в Сытомино — гончарное дело.

«Планируется, что ребята будут создавать сувенирную продукцию под брендом «Молодежь Сургутского района», — комментирует главный специалист службы молодежной политики администрации Сургутского района Валентина Хомутовская. — Также есть полиграфическое производство. Здесь мы сделали акцент на ручной труд, мы прививаем молодежи именно новые компетенции».

«Молодежные центры — это не только площадка для развлечений, но и для обучения, — отмечают в администрации Сургутского района. — Сегодня выдано уже 43 сертификата государственного образца по направлениям web-разработка и организация работы с молодёжью. В будущем году планируется обучить желающих делопроизводству, эстетике и графическому дизайну».

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, создание современных помещений для молодежи во всех поселениях района — одна из важных задач администрации: «Здесь же не только развлечения, мы работаем над образованием, профориентацией детей, — объясняет он. — Сейчас есть две программы, которые реализуются совместно с образовательными учреждениями, и ребятам выдаются сертификаты государственного образца. На следующий год стоит задача увеличить количество таких курсов до девяти, чтоб дети не только с интересом проводили время, но и с пользой. Пришёл, позанимался, а через определённое количество занятий — у тебя сертификат, ты имеешь право работать, зарабатывать деньги. Наша задача — помочь детям сориентироваться в этой жизни».

Кстати: Строительство зданий заняло всего десять месяцев, на все работы было выделено 84 миллиона рублей из бюджета района.

«Это уникальный опыт для региона, — поделился впечатлениями от увиденного первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. — То, что делается сегодня в Сургутском районе — это системная, очень грамотно выстроенная программа. Сургутский район уже сейчас лидер по развитию инфраструктуры, поддержке развития молодежи. И, думаю, что через год будет уже лидером неоспоримым. Хотелось бы, чтобы другие коллеги из муниципальных образований брали опыт. Сам когда-то все детство прожил в деревне, как правило, в селах таких условий нет. Поэтому очень отрадно и хорошо, что муниципалитет, в первую очередь лидер — глава Андрей Александрович понимает это, понимает эти приоритеты, вкладывается в развитие молодежи».

Останавливаться на достигнутом в Сургутском районе не собираются. Сейчас в муниципалитете действуют уже семь молодежных центров, в следующем году к ним присоединятся еще два — открытие проектов в Федоровском и Ульт-Ягуне уже запланировано.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 177, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:50
Опыт конечно интересен. Но не для молодежи. Такие программы хороши для пенсионеров, типа «Сургутское долголетие»….. когда пенсионеры могут чём-то заняться….. например дизайном…. Или гончарным делом…..чтобы продолжить активную жизнь. Но для молодежи предлагать заниматься гончарным делом? ??? Молодежи нужно выбираться из сел Сургутского района, чтобы получить хорошее образование и вернуться в ХМАО. Как Екатерина Лоншакова, которая родом из д.Лямино, кстати. Неужели таким личностям, как Екатерина Лоншакова, хватило бы молодежного центра Андрея Трубецкого? Нет всё-таки эта идея молодежных центров с гончарными мастерскими не для молодежи. А вот молодежные политцентры в поседениях Сургутского района, чтобы воспитывать таких патриотов России и ХМАО, как Екатерина Лоншакова нужны. Ну нельзя замыкать молодежные центры на мелкотемье. Гончарный круг, обучение работы на оргтехнике и какой-то дизайн или эстетика. Кстати, в Сургутском ГПТУ-17, где обучалась молодежь Сургутского района строительным профессиям, были уроки эстетики. Инфраструктуры в виде молодежных центров Сургутский район развивает. Но содержание работы данных молодежных центров в депрессивных поседениях Сургутского района, где по сути планировать дальнейшую жизнь молодежи в этих поселениях нельзя, вызывает вопросы. Понятно, что чиновники хотят хоть чём-то занять молодежь. Но это же не выход? Да и фэнтези-фестивали и компьютерные игры это тоже не от хорошей жизни, ибо предложить что-то молодежи многочисленным органам района по работе с молодежью, попросту нечего.
Хотя Президент РФ, уже обратил внимание на такую работу чиновников и дал старт новой политике государстве в работе с детьми и молодежью. И это отнюдь не обучение молодежи гончарному ремеслу. Просто надо «держать нос по ветру», как говаривал первый глава Сургутского района в новейшей истриии Сургутского района и тогда содержание работы молодежных центров в районе будет для молодежи, а не для пенсионеров, желающих продолжить активный образ жизни. И все.

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