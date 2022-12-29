16+
Логотип Сиапресс
USD  71,3261   EUR  75,6600  

Новости

Больше новостей
В 2022 году вы стали...
Комментировать
0
2022 год вы считаете...
Комментировать
0
Ваш новогодний стол будет...
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутянин намерен выручить 100 тысяч рублей за использованный пакет из «Макдональдса»

Объявление о продаже использованного пакета из «Макдональдса» сделало сургутянина популярным

​Сургутянин намерен выручить 100 тысяч рублей за использованный пакет из «Макдональдса»
Фото: Avito.ru

На сайте объявлений «Авито» появилось необычное предложение о продаже использованного пакета из «Макдональдса». Владелец необычного лота - житель Сургута. Он оценил пакет для фастфуда в 100 тыс. рублей.

«Оригинальный пакет из ушедшего из России “Макдоналдса”», — сказано в описании.

Объявление появилось на «Авито» 27 декабря и уже набрало более полутора тысяч просмотров.

Ранее на «Авито» появилось предложение о продаже знаменитой акулы из Ikea. Автор объявления - также житель Сургута - оценил ее в 250 тыс. рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:46, просмотров: 197, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Как быстро и эффективно угробить ЖКХ 771
  2. Налога на бездетность не будет 505
  3. Главреда югорского СМИ задержала полиция 475
  4. Сургутский совхоз «Северное» окончательно ликвидирован 384
  5. ​В Югре появится интерактивная карта крещенских купелей 364
  6. В Лангепасе установили фигуру зайца-киборга из мультфильма «Ну, погоди!» 349
  7. В Сургуте ввели особый противопожарный режим 341
  8. Экс-главврача из Ханты-Мансийска осудили за растрату и особо крупное мошенничество 340
  9. Югорский митрополит выступил против фэнтези-фестиваля «Югракон» 325
  10. Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших кредитных карт 2022 года 282
  1. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 2922
  2. ​В ХМАО раскрыли убийство 16-летней давности 2144
  3. ​Сургутян ждет теплый Новый год 2067
  4. ​Отмена бизнес-класса, «гостакси» вместо служебного авто, а также сокращение штата – в Югре анонсировали экономию на чиновниках 2058
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Артем Гаврилов 2054
  6. ​Сургутяне решили отпраздновать Новый год по-тихому 1998
  7. ​Из Ханты-Мансийска и Сургута поступило больше всего жалоб на коррупцию 1850
  8. «Золотой стандарт» жилых комплексов от «ДСК-1» 1839
  9. ​Куда в Сургуте сдать пластиковые крышки? 1826
  10. ​«Государственный человек» 1820
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 6363
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5839
  3. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5586
  4. OBI уйдет из Сургута, но позже 5323
  5. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4532
  6. ​Дисней уйдет из России окончательно 4132
  7. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3607
  8. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3456
  9. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 3429
  10. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 3305

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика