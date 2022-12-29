Мэр Сургута сообщил о завершении ликвидации совхоза «Северное»

В Сургуте ликвидировали совхоз «Северное». Такое решение было принято еще в 2013 году в связи с убыточностью предприятия, однако его исполнению вечно что-то мешало. Об этом у себя в соцсетях рассказал глава города Андрей Филатов.

«Напомню, «Северное» было создано в 1993 году. Там разводили скот, выращивали овощи. Долгое время предприятие оставалось востребованным и любимым сургутянами, но позже утратило конкурентоспособность. Очевидно, такие объекты не должны висеть мёртвым грузом на муниципалитете. Поэтапно наводим порядок. Буду сообщать о поворотных моментах и в этом направлении», – рассказал градоначальник у себя в соцсетях.

Отметим, совхоз «Северное» доставил хлопот не одному сургутскому градоначальнику. Стремление своевременно выплатить зарплату терпящему бедствие предприятию в конечном счете вылилось в уголовное преследование и отставку главы города Дмитрия Попова. Срочная продажа песка с грэсовской дамбы для получения средств на зарплату работникам совхоза стала основой для главной претензии силовиков, а, кроме того, Попова обвинили в якобы незаконной субсидии предприятию – но суд по всем этим эпизодам его оправдал.

Филатов также сообщил о продолжении процедуры ликвидации СГМУП «РКЦ ЖКХ».