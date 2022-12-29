Главный редактор югорского сетевого издания был задержан в Тюмени

Сегодня утром в Тюмени был задержан главный редактор сетевого издания 86.RU Никита Кифорук. Причины задержания в полиции не сообщают. Как отмечают в URA.RU, главреда югорского портала сняли с поезда, следующего из Сургута в Тюмень.

«Поступила информация о задержании редактора портала 86.ru Никиты Кифорука. Полиция ХМАО была в курсе о готовящемся задержании и планировали оказать помощь, но она не понадобилась. О причинах задержания нам ничего не известно», – рассказали журналисту информационного агентства в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В редакции 86.RU отметили, что главный редактор успел связаться с коллегами и сообщить, что у него изъяли технику. «У меня изъяли и рабочий ноутбук, и рабочий телефон, и личный», – сказал Никита Кифорук.