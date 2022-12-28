Сургутский район закупил 50 квартир для переселения людей из фенольного жилья

Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Сургутского района Андрей Трубецкой вручили ключи от новых квартир переселенцам из фенольного жилья. Отметим, что подобный опыт впервые был использован для семьи из Белого Яра – они не успели воспользоваться до 2019 года и переехать из деревянного дома удалось только благодаря «второй волне».

В декабре 2022 года правительство России включило фенольные дома, расположенные в Югре, в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Подчеркнем, что Сургутский район стал единственным муниципалитетом в округе, который смог получить 240 миллионов из федерального и регионального бюджетов для реализации этих целей. Благодаря этому для переселения удалось в сжатые сроки купить 50 квартир в Белом Яре, которые соответствуют требованиям госпрограммы.

«Я благодарен нашему губернатору Наталье Комаровой за поддержку. Надеюсь, эта программа будет иметь продолжение и в следующем году. Если программа продолжит работать, это станет огромным подспорьем району», – резюмировал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

На сегодняшний день в Сургутском районе насчитывается 92 многоквартирных дома, где превышена предельно допустимая концентрации фенола и формальдегида.