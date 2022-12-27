В Сургуте прошла окружная научно-практическая конференция по сохранению культурного наследия

2022 год указом президента Российской федерации объявлен Годом культурного наследия народов России. Цель указа - популяризация народного искусства, сохранение культурных традиций, культурной самобытности всех народов, населяющих нашу многонациональную страну.

Учитывая важность сохранения нематериального культурного наследия на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и России, 19-20 декабря 2022 года, при поддержке ПАО «НК «Роснефть», состоялась XXVII окружная научно-практическая конференция «Этнокультурное многообразие Западной Сибири: сохранение культурного наследия».

Программа мероприятия была насыщенной.

19 декабря состоялось пленарное заседание, на котором с приветственными словами выступили:

-Кобцева А.А. - директор БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского»;

-Акулов А.А. – директор Департамента и молодежной политики Администрации города Сургута;

-Иванова О.Ю. – заместитель директора Департамента образования Администрации города Сургута.

Далее были представлены актуальные и современные темы от молодых исследователей и практиков: «Фольклор в социальных сетях, личный бренд фольклориста» - Аньшина Елизавета Владимировна, этномузыколог, фолк-блогер, лектор форумов Российского общества «Знание» на тему нематериального культурного наследия (г. Санкт- Петербург);

«Подход к актуализации традиционной культуры в дизайн практике»- Чебоненко Николай Александрович, дизайнер-график, руководитель мастерской «Узор мира» (г. Ханты-Мансийск);

Тематика докладов была очень разнообразной и интересной не только для обучающихся и студентов, но и для профессионалов, и в полной мере раскрывала тему конференции.

«Мужское хоровое исполнительство. Жизнь древней традиции в современном мире» - Пчелкин Вадим Александрович - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель хоровой студии мальчиков и юношей, член президиума НП «Всероссийское хоровое общество», член правления Союза концертных деятелей Санкт- Петербурга;

«Национальные музыкальные инструменты. Обращение к традиционным культурам через исследование акустики» - Шевцов Станислав Евгеньевич, кандидат технических наук, доцент Российского института театрального искусства и Российской государственной специализированной академии искусств (г. Москва);

«Народное искусство Югры: опыт реконструкции, сохранения и трансляции культурного наследия» - Бубновене Ольга Дмитриевна, Заслуженный работник культуры ХМАО – Югры, директор БУ «Центр народных художественных промыслов и ремесел» г. Ханты-Мансийск;

«Опыт МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» в сохранении и популяризации музыкальной культуры коренных малочисленных народов Севера»- Могуш Екатерина Игоревна, руководитель ансамбля национальных инструментов, лауреат премии Губернатора ХМАО-Югры, лауреат премии главы города Югорска, (г. Югорск);

По завершении пленарного заседания состоялись мастер-классы с приглашенными специалистами, которые продолжили тему конференции в практических занятиях по таким направлениям, как: хоровое дирижирование, музыкальное звукооператорское мастерство, дизайн, декоративно-прикладное искусство, фольклор.

Завершился первый день конференции 19 декабря традиционным концертом, посвященным светлому христианскому празднику дню святителя Николая Чудотворца.

Концерт состоял из музыки барокко, музыкального направления, ставшего своеобразной начальной точкой в становлении западноевропейской музыки и обращенной, прежде всего к духовному развитию человека и творчества М.И. Глинки-основоположника классического этапа развития русской музыкальной культуры и русской музыки, духовной в своей сути.

В концерте выступили солисты и коллективы БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» при участии Хоровой Капеллы «Светилен» МАУ «Сургутская филармония» и артистов Сургутского симфонического оркестра.

Отдельные произведения, звучащие в концерте, были посвящены Екатерине Владимировне Лоншаковой, Заслуженному деятелю культуры РСФСР, Почетному гражданину ХМАО, кавалеру ордена Русской православной церкви преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, за «труды на ниве духовно-нравственного воспитания», директору Сургутского колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского (1982-2018г.г.).

Трансляция концерта осуществлялась на PRO.Культура.РФ.

20 декабря продолжились мастер-классы и лекции-показы приглашенных специалистов.

Завершающим мероприятием конференции стал круглый стол, на котором участники отметили:

- важность вовлечения молодежи в изучение богатой истории, культуры, национальных традиций Югры,

- позитивный многолетний опыт деятельности Сургутского колледжа русской культуры им. А. С. Знаменского на основе традиционной народной культуры;

- необходимость систематизации и обобщения опыта по выявлению, сохранению и ретрансляции культурно-исторического наследия, в том числе и через реализацию крупных культурных и образовательных проектов.

Всего в конференции приняли участие около 200 человек – преподавателей и обучающихся ДШИ № 1, ДШИ № 2, ДМШ № 3, Сургутского музыкального колледжа, гимназии-лаборатории им. Ф.К. Салманова, Сургутского музыкально-драматического театра, центральной библиотеки им. А.С. Пушкина, ИКЦ «Старый Сургут», Нижнесортымской ДШИ, Белоярской ДШИ и др..

В группе колледжа в социальной сети «ВКонтакте» осуществлялась трансляция всех мероприятий конференции, что позволило расширить аудиторию участников. Общее количество просмотров мероприятий за два дня составило более 4000.