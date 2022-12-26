Глава Сургута высказался по поводу нехватки парковочных мест около Окружного кардиоцентра

Власти Сургута не могут полностью решить вопрос нехватки парковочных мест около Окружного кардиоцентра. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в ходе итоговой пресс-конференции.

«Часть работы по корректировке в этом году сделана. С другой стороны, вы же знаете в какой локации находится кардиоцентр. Там можно снести дом, но это неподходящее решение. Так сформировано пространство. Мы пока не нашли подходящего решения. Где-то расширяем бордюры, ставим лимит на парковку для тех, кто не является посетителем медучреждения», – пояснил мэр. Он также отметил, что пустырь в микрорайоне 5А не может использоваться для размещения парковки. На этой территории планируют строительство школы по концессии.

Отметим, что в 2023 году стоянку обустроят возле поликлиники на Киртбая.

Ранее вопрос о нехватке парковочных мест у медучреждений подняли в Думе Сургута.