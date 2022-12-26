Глава Сургута Андрей Филатов сообщил о готовящейся ревизии долгостроя «Газпрома»

В Сургуте проведут экспертизу недостроенного здания «Газпрома» рядом с центральной площадью города. Территорию в этом районе также планируют отдать под реализацию программы комплексного развития территории. Об этом глава Сургута сообщил на итоговой пресс-конференции.

«Мы обязаны получить квалифицированное заключение о состоянии здания и на 2023 год уже с регионом прорабатываем все-таки вопрос не достроить, а сформировать идеологию, что это будет тут в принципе, что это будет за здание, с какой функцией и какие потребности горожан оно будет удовлетворять», – сказал Андрей Филатов.

Мэр Сургута отметил, что подрядчику предстоит провести полную ревизию инженерных систем и конструктивов здания. Ранее долгострой был передан администрации города и в настоящее время решается вопрос о завершении строительства здания.