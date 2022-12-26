Власти Сургута пока не приняли окончательного решения по бывшему кинотеатру «Аврора»

Бывший кинотеатр «Аврора» в Сургуте так и не приобрел инвестора. Кроме того, по нему пока что нет окончательного решения, отметил на итоговой пресс-конференции глава города Андрей Филатов.

«Никакого этапа еще нет, как и инвестора. Не зафиксированы решения. По кинотеатру «Аврора» есть экспертизы, которые подтверждают, что эксплуатация объекта находится под большим вопросом. Реконструкция обойдется дороже или даже столько же, чтобы построить новое здание. Были инициативы горожан, которые предлагали вариант реконструкции и создания точки притяжения. Но мы должны создать такой функционал, который будет соответствовать социальной направленности этого объекта. И чтобы объект не был дотационным из бюджета», – подчеркнул мэр Сургута. Он также добавил, что перед заключением соглашений обязательно пройдет общественное обсуждение.

Напоминаем, ранее появилась информация, что «Аврора» привлекла инвестора, который готов восстановить здание бывшего кинотеатра.