16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6760   EUR  73,0407  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Андрей Филатов: «Никакого этапа по «Авроре» еще нет, как и инвестора»

Власти Сургута пока не приняли окончательного решения по бывшему кинотеатру «Аврора»

Андрей Филатов: «Никакого этапа по «Авроре» еще нет, как и инвестора»
Фото: siapress.ru

Бывший кинотеатр «Аврора» в Сургуте так и не приобрел инвестора. Кроме того, по нему пока что нет окончательного решения, отметил на итоговой пресс-конференции глава города Андрей Филатов.

«Никакого этапа еще нет, как и инвестора. Не зафиксированы решения. По кинотеатру «Аврора» есть экспертизы, которые подтверждают, что эксплуатация объекта находится под большим вопросом. Реконструкция обойдется дороже или даже столько же, чтобы построить новое здание. Были инициативы горожан, которые предлагали вариант реконструкции и создания точки притяжения. Но мы должны создать такой функционал, который будет соответствовать социальной направленности этого объекта. И чтобы объект не был дотационным из бюджета», – подчеркнул мэр Сургута. Он также добавил, что перед заключением соглашений обязательно пройдет общественное обсуждение.

Напоминаем, ранее появилась информация, что «Аврора» привлекла инвестора, который готов восстановить здание бывшего кинотеатра.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:55, просмотров: 133, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Артем Гаврилов 1247
  2. ​Чёрно-белые годы 842
  3. ​Югорчане назвали свои самые опрометчивые поступки в 2022 году 739
  4. Как сэкономить на новогоднем столе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 649
  5. ​В ХМАО в ДТП с автобусом погиб человек и трое пострадали 434
  6. «​Какой год, такие и зайцы». Вартовчан вновь удивили снежные фигуры 426
  7. Угоны автомобилей в России растут на 25% ежемесячно 348
  8. В Югре за неделю ликвидировали 35 пожаров 288
  9. В центре охраны материнства и детства Сургута за год родились почти 8 тысяч детей 257
  10. Как правильно загадывать желания в Новый год? // ONLINE 204
  1. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 2475
  2. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 2331
  3. В Нижневартовске школьники уйдут на дистанционное обучение 2137
  4. Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень 2026
  5. Проект «ДУМАть и решать». Депутатская деятельность // Вадим Майоров 1912
  6. ​Почти подвиг 1904
  7. ​В Сургуте за 42 млн рублей продают коттедж, где можно поиграть в бильярд и понырять 1876
  8. ​В ХМАО раскрыли убийство 16-летней давности 1832
  9. Буллинг: как бороться? // Ирина Степанова 1813
  10. ​Подарок на Новый год: в Сургуте достроили первую дорогу по концессии 1783
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 6148
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5614
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5575
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5373
  5. OBI уйдет из Сургута, но позже 5039
  6. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4323
  7. ​Дисней уйдет из России окончательно 3918
  8. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3402
  9. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3249
  10. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 3187

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика