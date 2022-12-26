7 865 детей родились за год в сургутском Центре охраны материнства и детства

В новом Центре охраны материнства и детства Сургута за год родились 7 865 детей. На свет появились 3 856 девочек и 4 009 мальчиков, пишет «Сургутская трибуна».

«За этими цифрами стоит огромный труд сотрудников Центра охраны материнства и детства. Акушеры-гинекологи, неонатологи и хирурги, медсестры и врачи-анестезиологи, также как весь большой коллектив нашего медучреждения, работают ради одной цели, – сохранения здоровья и жизни югорчан», – отметила президент центра, депутат думы Югры Лариса Белоцерковцева.

Первым рожденным в центре стал мальчик, напомнили в пресс-службе медицинского учреждения.

«В 13:50 Анастасия Самойлова из поселка Нижнесортымский родила мальчика весом 3450 гр. Мама поделилась с нами успехами своего сына: Демид пошёл в 9 месяцев и 3 недели. Он уже говорит «мама, папа». «Роды прошли замечательно! Новый и красивый центр, вежливый и профессиональный персонал», – написала в своем сообщении Анастасия. От всей души поздравляем нашу первую пациентку, желаем здоровья и благополучия ее семье и «первенцу» Центра охраны материнства и детства!».