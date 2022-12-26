16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6760   EUR  73,0407  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В центре охраны материнства и детства Сургута за год родились почти 8 тысяч детей

7 865 детей родились за год в сургутском Центре охраны материнства и детства

В центре охраны материнства и детства Сургута за год родились почти 8 тысяч детей
Фото: unsplash.com

В новом Центре охраны материнства и детства Сургута за год родились 7 865 детей. На свет появились 3 856 девочек и 4 009 мальчиков, пишет «Сургутская трибуна».

«За этими цифрами стоит огромный труд сотрудников Центра охраны материнства и детства. Акушеры-гинекологи, неонатологи и хирурги, медсестры и врачи-анестезиологи, также как весь большой коллектив нашего медучреждения, работают ради одной цели, – сохранения здоровья и жизни югорчан», – отметила президент центра, депутат думы Югры Лариса Белоцерковцева.

Первым рожденным в центре стал мальчик, напомнили в пресс-службе медицинского учреждения.

«В 13:50 Анастасия Самойлова из поселка Нижнесортымский родила мальчика весом 3450 гр. Мама поделилась с нами успехами своего сына: Демид пошёл в 9 месяцев и 3 недели. Он уже говорит «мама, папа». «Роды прошли замечательно! Новый и красивый центр, вежливый и профессиональный персонал», – написала в своем сообщении Анастасия. От всей души поздравляем нашу первую пациентку, желаем здоровья и благополучия ее семье и «первенцу» Центра охраны материнства и детства!».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:54, просмотров: 256, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Артем Гаврилов 1247
  2. ​Чёрно-белые годы 841
  3. ​Югорчане назвали свои самые опрометчивые поступки в 2022 году 738
  4. Как сэкономить на новогоднем столе // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 647
  5. ​В ХМАО в ДТП с автобусом погиб человек и трое пострадали 433
  6. «​Какой год, такие и зайцы». Вартовчан вновь удивили снежные фигуры 425
  7. Угоны автомобилей в России растут на 25% ежемесячно 347
  8. В Югре за неделю ликвидировали 35 пожаров 287
  9. В центре охраны материнства и детства Сургута за год родились почти 8 тысяч детей 256
  10. Как правильно загадывать желания в Новый год? // ONLINE 204
  1. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 2475
  2. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 2331
  3. В Нижневартовске школьники уйдут на дистанционное обучение 2137
  4. Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень 2026
  5. Проект «ДУМАть и решать». Депутатская деятельность // Вадим Майоров 1912
  6. ​Почти подвиг 1904
  7. ​В Сургуте за 42 млн рублей продают коттедж, где можно поиграть в бильярд и понырять 1876
  8. ​В ХМАО раскрыли убийство 16-летней давности 1832
  9. Буллинг: как бороться? // Ирина Степанова 1813
  10. ​Подарок на Новый год: в Сургуте достроили первую дорогу по концессии 1783
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 6148
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5614
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5575
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5373
  5. OBI уйдет из Сургута, но позже 5039
  6. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4323
  7. ​Дисней уйдет из России окончательно 3918
  8. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3402
  9. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3249
  10. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 3187

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика