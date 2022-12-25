Елку желаний установили на вокзале Сургута

Сургутские железнодорожники присоединились к благотворительной акции «Елка желаний – мечты сбываются». На городском вокзале установили новогоднее дерево с открытками-письмами Деду Морозу от детей с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей.

На елку повесили 147 открыток, сделанных детьми. В них ребята рассказали о своих заветных желаниях.

«В роли Деда Мороза может выступить любой пассажир или посетитель вокзала. Для этого нужно снять с елки открытку и приобрести указанный в ней подарок (в пожеланиях нет ничего дороже 1,5 тыс. рублей). Подробная инструкция находится внутри каждой открытки и на информационных стендах проекта, установленных рядом с елкой на железнодорожном вокзале», - сообщили в пресс-службе Сургутского региона СвЖД.

Акция продлится до 28 декабря. Собранные подарки в канун Нового года детям вручат Дед Мороз и волонтеры центра поддержки семей.