В Сургутском районе строят спортивные, образовательные и культурные объекты

В 2023 году в Сургутском районе появятся несколько объектов социально-культурной сферы: об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Так, одним из приоритетов для властей остается спорт: для продвижения ЗОЖ и физкультуры в районе инициируется строительство спортобъектов, из которых несколько будут введены уже в 2023-м.

«В планах — пять спортивных объектов и три площадки для занятий спортом, — отмечает Андрей Трубецкой. — Это спортивный комплекс с универсальным игровым залом и крытый хоккейный корт в Русскинской. Аналогичные объекты будут в Ляминой, а в Угуте откроется ледовый каток со спортплощадкой под навесом. Также построим три больших уличных площадки: в Тундрино, Фёдоровском, и в Солнечном». Они дополнят уже введенные за несколько последних лет объекты: «Мы делали акцент на спорт, в первую очередь», — признал Трубецкой во время традиционной итоговой пресс-конференции.

Тем не менее, остальные аспекты социально-культурной сферы на недостаток внимания со стороны администрации муниципалитета не жалуются. Так, вскоре два крупных поселения района получат серьезные культурно-досуговые центры: строительство одного из них — в Солнечном — стартует в следующем году, а создание другого — в Белом Яре — началось еще в 2007-м, и власти намерены покончить с этим долгостроем в ближайшие годы.

В последнем поселении, кстати, в следующем году начнут возводить школу: по словам Андрея Трубецкого, это будет третье образовательное учреждение в районе, строящееся по концессии. Подрядчик уже приступил к подготовке проекта школы на 1100 мест.

Таким образом, власти района сделают еще один шаг к введению односменного режима обучения во всех поселениях муниципалитета. В 2022 году на этом пути было сделано два шага — новые школы открылись в Нижнесортымском и Солнечном. «До сегодняшнего момента порядка сорока процентов детей в этих поселениях вынуждены были обучаться во вторую смену», — отметила в эфире siapress.ru директор департамента образования и молодежной политики администрации района Ольга Кочурова. При этом сейчас дети могут оставаться в школе и после уроков: второй смены нет, зато есть время для занятий в кружках, объединениях по интересам, в том числе и по спорту: оборудование позволяет.

Вопрос перехода к односменному режиму остается актуален для жителей Белого Яра, Лянтора и Федоровского: «Порядка полутора тысяч детей обучается во вторую смену — это примерно восемь процентов от всех школьников Сургутского района», — подсчитала Ольга Кочурова.

Помимо школ, продолжается создания молодежных центров: в июне в Барсово открыли центр цифровых компетений, где 90 детей обучаются по нескольким модулям, включая IT, VR и другие. В августе сеть технопарков Сургутского района, которая объединяет подразделения в Белом Яре, Барсово, Лянторе, Федоровском, а также мобильный технопарк, получила право называться единым федеральным брендом «Кванториум» — это дало всем участникам технопарков принимать участие в мероприятиях всех кванториумов страны, а педагогам — обучаться по программам кванторианства.