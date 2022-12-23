450 млн рублей запланировали в Сургутском районе на расселение аварийного жилья в 2023 году

Власти Сургутского района запланировали 450 млн рублей на расселение аварийного жилья в 2023 году. Деньги выделены из окружного и районного бюджетов. К концу следующего года итоговая сумма может вырасти - так было в текущем году, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в ходе итоговой пресс-конференции.

«Начинаем мы 2023 год примерно на равных стартовых условиях, как и в 2022 году. Округ дает 150 млн, еще 300 млн заложено в бюджете района. Ровно такая же ситуация была и в прошлом году. При этом надо понимать, что итоговая цифра в конце следующего года может измениться. Например, этот год мы заканчиваем с объемом 1,8 млрд рублей», - рассказал Андрей Трубецкой.

Еще порядка 240 млн рублей поступило в Сургутский район для реализации федеральной программы по расселению фенольного жилья. 30 млн добавили из местного бюджета. Район стал единственным муниципалитетом ХМАО, который участвует в данной программе.

«Я очень благодарен губернатору Наталье Комаровой за ее поддержку. Без малого 300 млн рублей мы получили в декабре дополнительно на фенольную программу. Я надеюсь, что Наталья Владимировна 27 числа к нам приедет, и мы первые ключи вручим», - отметил глава района. Он выразил надежду, что реализация программы продолжится и в следующем году. «Можно было бы двигаться двумя путями: по «аварийке» и по фенолу», – добавил Андрей Трубецкой.

На сегодня в Сургутском районе 92 многоквартирных дома (80 тысяч квадратных метров) признаны непригодными из-за фенола. Для переселения жителей до конца года планируется приобрести 50 квартир. Первым новоселам выдадут ключи уже на следующей неделе, а большинство семей отметят новоселье уже в 2023 году.

Квартиры для выкупа есть. В 2022 году в Сургутском районе построили и ввели в эксплуатацию более 75 тысяч квадратных метров жилья, что на 28% больше запланированных объемов. Только за год жилищные условия улучшили свыше 2 тысяч человек.