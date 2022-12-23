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Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 декабря? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 декабря? // АФИША
Фото: СМДТ

24 декабря

Новогодняя программа «Ёлки Band»

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 18:00.

Есть такая примета: «Как встретишь новый год, так его и проживешь»! А в канун нового года грезится о самом волшебном. Концертный оркестр духовых инструментов «Сургут Экспресс-Бэнд» перед Новым годом превращается в чародеев праздничного настроения и повелителей искрящихся мелодий! Любимые песни, блистательные солисты, сюрпризы и розыгрыши – в компании с артистами гости вечера отдохнут душой!

Зрителей ожидает насыщенная программа из новогодних хитов самых разных музыкальных жанров и направлений, яркие танцевальные номера и мультимедийное сопровождение на большом экране. Приглашаем окунуться в атмосферу новогоднего торжества вместе с близкими, коллегами, друзьями.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 до 1200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Открытый микрофон

Место проведения: ДК Невесомость, проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Выходим на финишную новогоднюю прямую. В эту субботу, 24 декабря в Невесомости в последний раз в уходящем году состоится традиционный праздник музыкального безумия ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН, на этот раз - новогодний. В программе вступление групп «ЧЁ», «Летний солнечный день», «The Dudes» и «Джекилл и Хайд», хип-хоп исполнителей Ariven и Kroy, Звукозависимого и Половых партнёров и сольных исполнителей Евгения Федулова, Тиши и Flame.

Приходи послушать отличного и разного музла, ну и недурственно тусануть конечно же!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 300 рублей, на входе – 400 рублей. 18+

Католическое Рождество

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 20:00.

Уже в эту субботу состоится празднование католического Рождества. Всех сургутян приглашают на сочельник и праздничный показ спектакля. После состоится рождественноское богослужение.

Вход свободный. 0+

25 декабря

Мастер-класс «Новогодний шар»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Мастер-класс по декорированию новогоднего шара. При себе необходимо иметь новогодний шар (диаметр 8 см) и ненужную бижутерию!

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 300 рублей, взрослые – 450 рублей, взрослый + ребенок до 8 лет – 525 рублей. 0+

Фестиваль «ЗИМАРТ»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 16:00.

Для горожан проводится удивительный фестиваль «ЗИМАРТ» в «Старом Сургуте». В программе: лазерное представление, катание на собачьих упряжках, флешмоб, веселые игры, конкурсы от детского клуба «Колба BOOM». Также можно посетить каток или мастер-класс в «Доме ремесел».

Телефоны для справок: + 7 (3462) 24-78-39, 28-17-44. Цена билета на лазерное шоу: детски: – 50 рублей, взрослый – 70 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Квартирник «Теплые зимние песни»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Три несургутских явления: тепло зимой, квартирник в театре, живая фанк-регги-соул-музыка. Теперь все это ждет вас на Грибоедова, 12.

Квартирник в театре – это глоток живой музыки, чистой и опьяняющей. Это атмосфера «здесь-все-свои» и камерная обстановка. Это Алена Поль и бэнд Сургутского театра, и это «Теплые зимние песни»… 5`nizzа и Шура Кузнецова, Моя Мишель и Земфира.

И ещё что-то питерское… И обязательно – новогоднее!

Гитары, духовые, ударные, вокал – маленькая компания талантливых молодых музыкантов перенесет подальше от Севера. Вы станете участником истории с однозначно счастливым концом!

Приходите – подпевать и улыбаться вместе с нами!

Обратите внимание – гости занимают свободные места (билет без места).

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 500 до 900 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+


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Сегодня в 13:51, просмотров: 229, комментариев: 0
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