В Сургуте досрочно завершат программу переселения

Власти Сургута планируют завершить программу переселения жителей из аварийных домов на два года раньше. В начале 2022 года необходимо было расселить 548 семей, на текущий момент 424 квартиры уже куплены и ждут оформления, сообщили на заседании штаба по вопросам комплексного подхода реализации мероприятий по улучшению жилищных условий и повышения эффективности использования муниципального имущества.

«Куплено 424 квартиры, уже идёт оформление. В муниципальную собственность помещения поступят до 31 декабря 2022 года. Кроме того, по соглашению в муниципалитет были переданы квартиры от двух застройщиков. В целом, это 17 квартир. С помощью метода «Комплексного развития территории» дополнительно подготовили к расселению 34 семьи из 1 и 2 мкрн. Это позволяет говорить о досрочном завершении программы переселения и экономии бюджетных средств в размере 290 млн рублей», – рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Администрации города Сергей Алексеев.

Вместе с тем, более 50 человек получили денежную компенсацию. Еще 8 семей – не согласны с оценкой стоимости жилья. Для них есть ресурсы жилфонда.

Также на заседании отметили, что на начало года была потребность в расселении 294 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 175 квартир приобрел округ. Часть обязательств выполнили власти Сургута. Сейчас остается еще 52 квартир, которые представит администрация города в следующем году.