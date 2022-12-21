Компании Сургута чаще всего возвращали бывших сотрудников из-за кадрового дефицита

В этом году около 61% компаний Сургута приглашали бывших сотрудников вернуться на работу. Чаще всего это было связано с кадровым дефицитом в сфере на профильном рынке. Среди остальных причин – нехватка редких и узких специалистов в профессиональной области, экономия затрат на обучение, а также увольнения, не связанные с рабочей деятельностью, говорится в исследовании Зарплата.ру.

«Среди специалистов, которых приходилось чаще всего возвращать обратно в уходящем году респонденты отметили инженеров (23%), рабочих на производство (сварщики, токари, операторы станков, механики, машинисты и другие) (22%), линейный персонал (15%), специалистов строительных специальностей (16%), экономистов (11%), логистов (5%), финансистов (5%), маркетологов (3%)», – рассказали в сервисе.

Отметим, что большинство организаций (64%) планируют и в дальнейшем чаще приглашать на работу бывших сотрудников из-за экономической ситуации в стране.