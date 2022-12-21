Снежные скульптуры в Белом Яру разрушили несовершеннолетние вандалы

В Белом Яру группа детей от шести лет и старше разрушили снежные скульптуры, которые были созданы в рамках фестиваля «Белоснежный Яр». Теперь подростков хотят привлечь к ответственности, рассказала «Вестнику» заместитель начальника отдела по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Инна Черепанова.

«Праздник омрачила дерзкая выходка местных подростков. Не прошло и двух часов после создания снежных скульптур, как группа детей в возрасте от шести лет и старше сделали налет на площадку и разрушили снежные скульптуры. Все это попало на камеры. Администрация Белого Яра приняла решение о написании заявления в полицию о привлечении к ответственности подростков и передаче видеоматериалов с камер», – сообщила замначальника отдела. Она отметила, что новогодние сооружения в общественных местах – это муниципальная собственность. Их порча влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Напоминаем, ранее в Нефтеюганске вандалы испортили около десяти новогодних декораций и арт-объектов.