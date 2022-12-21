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В мэрии Сургута рекомендовали носить маски

Жителям Сургута рекомендовали носить маски в ТЦ и общественном транспорте

В мэрии Сургута рекомендовали носить маски
Фото: pixabay

В администрации Сургута горожанам рекомендовали носить медицинские маски в местах массового скопления людей, особенно в торговых центрах и общественном транспорте. Причина - высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«В связи с высоким уровнем заболеваемости по ОРВИ и гриппу в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора напоминаем о важности использования медицинских масок в местах массового посещения населением, особенно в торговых центрах и общественном транспорте», – сообщается в официальном телеграм-канале мэрии.

В поликлиниках Сургута сейчас наблюдаются свыше 16 тысяч человек. В Югре эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 4 раза. По оценке санврачей, пик заболеваемости ОРВИ придется на новогодние каникулы.


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Сегодня в 09:51, просмотров: 89, комментариев: 0
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