Полномочия органов опеки и попечительства администрации Сургута передадут округу в 2023 году

С 1 января 2023 года полномочия опеки и попечительства администрации Сургута перейдут на окружной уровень. При этом жители города не почувствуют значительных изменений: меры поддержки продолжат назначать и выплачивать, а функции в этом направлении останутся теми же. Однако, теперь полномочия будут выполнять департамент социального развития Югры и структурные подразделения управления соцзащиты, опеки и попечительства.

«Это будет удобно тем, что одна структура, управление соцзащиты населения, опеки и попечительства, будет работать едино, совместно с учреждением социального обслуживания, агентством социального благополучия и управлением. Реформирование более тесно организует эту работу в рамках в рамках департамента социального развития», – пояснила начальник управления социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому району Анастасия Смолякова.

Она также уточнила, что организация, которая осуществляет подготовку граждан, принявших решение взять в семью детей, оставшихся без попечения, возобновит свою работу 10 февраля 2023 года.

Вместе с тем, передача полномочий на окружной уровень привела к сокращениям части работников ведомства. В первую очередь – это руководители управлений и их заместители. «Всем специалистам управления опеки и попечительства предложены вакантные ставки. Ранее были проведены конкурсы. Специалисты будут работать частично в управлении соцзащиты населения опеки и попечительства, в агентстве социального благополучия Югры и учреждении социального обслуживания. Определенное количество сотрудников в любом случае попадет под сокращение», – добавила глава ведомства.

Напоминаем, ранее на депутатских слушаниях отмечали, что из 52 сотрудников управления опеки и попечительства Сургута сохранит должность только один.