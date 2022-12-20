16+
Логотип Сиапресс
USD  69,0037   EUR  73,3389  

Новости

Больше новостей
Вам хватает денег на празднование Нового года?
Комментировать
0
Больше опросов

Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень

Полномочия органов опеки и попечительства администрации Сургута передадут округу в 2023 году

Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень
Фото: Яндекс.Карты

С 1 января 2023 года полномочия опеки и попечительства администрации Сургута перейдут на окружной уровень. При этом жители города не почувствуют значительных изменений: меры поддержки продолжат назначать и выплачивать, а функции в этом направлении останутся теми же. Однако, теперь полномочия будут выполнять департамент социального развития Югры и структурные подразделения управления соцзащиты, опеки и попечительства.

«Это будет удобно тем, что одна структура, управление соцзащиты населения, опеки и попечительства, будет работать едино, совместно с учреждением социального обслуживания, агентством социального благополучия и управлением. Реформирование более тесно организует эту работу в рамках в рамках департамента социального развития», – пояснила начальник управления социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому району Анастасия Смолякова.

Она также уточнила, что организация, которая осуществляет подготовку граждан, принявших решение взять в семью детей, оставшихся без попечения, возобновит свою работу 10 февраля 2023 года.

Вместе с тем, передача полномочий на окружной уровень привела к сокращениям части работников ведомства. В первую очередь – это руководители управлений и их заместители. «Всем специалистам управления опеки и попечительства предложены вакантные ставки. Ранее были проведены конкурсы. Специалисты будут работать частично в управлении соцзащиты населения опеки и попечительства, в агентстве социального благополучия Югры и учреждении социального обслуживания. Определенное количество сотрудников в любом случае попадет под сокращение», – добавила глава ведомства.

Напоминаем, ранее на депутатских слушаниях отмечали, что из 52 сотрудников управления опеки и попечительства Сургута сохранит должность только один.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:37, просмотров: 514, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 17:42
Таки много ещё чего нужно передать на окружной уровень. К примеру Департамент образования. Школьное образование это функция государства и все средние школы должны быть ГОУ, а не МОУ. Но региональные чиновники передали этот функционал на муниципальный уровень, забыв передать достаточное финансирование на строительство школ в городах Югры. Казалось бы 40 млр рублей бюджет города большой. Но на строительство школ округ отправляет город в концессии. Да ещё пытается рекламировать на федеральном уровне. Но на самом деле концессия - это хлипкая и затратная конструкция. По сути это строительство школ в рассрочку. Если бы школьное образование было передано на региональный уровень, то многие проблемы школьного образования решались бы быстрее и эффективнее. А муниципалитет занимался бы уборкой снега и благоустройством. И все.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске школьники уйдут на дистанционное обучение 1209
  2. За морем теплее, а у нас светлее: как реализуются проекты по освещению в Сургуте 901
  3. ​В Сургуте за 42 млн рублей продают коттедж, где можно поиграть в бильярд и понырять 859
  4. Буллинг: как бороться? // Ирина Степанова 653
  5. ​В Тюменской области сдан первый дом, построенный с использованием механизма инфраструктурных облигаций 614
  6. ​В Тюменской области создадут онлайн-каталог поводов полюбить регион 575
  7. ​В тюменские больницы поставляют современное оборудование в рамках регионального проекта 522
  8. Сургут передаст полномочия органов опеки и попечительства на окружной уровень 514
  9. ​Образование и профориентация: итоги года. Ольга Кочурова // ONLINE 422
  10. Сургутянина задержали за попытку убить бывшую подругу из ревности 422
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 2662
  2. Освоение земель 1879
  3. ​Главными бенефициарами большинства градостроительных решения у нас становятся девелоперы. А должны быть сургутяне 1832
  4. Из-за взрыва самогонного аппарата в сургутском доме пострадали автомобили и две квартиры 1796
  5. Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга самых выгодных накопительных счетов 1793
  6. В Сургуте и Нижневартовске открылись новые «Фермерские островки» 1723
  7. ​В Сургуте снесли популярный среди горожан овощной киоск 1600
  8. Строительство сургутской «Петрушки» снова отложили 1596
  9. В Сургуте выбитое после взрыва самогонного аппарата окно закрыли тепловым контуром 1583
  10. Пострадавший от взрыва дом в Нижневартовске будут сносить 1529
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5762
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5152
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 5148
  4. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4967
  5. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4929
  6. OBI уйдет из Сургута, но позже 4567
  7. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 3954
  8. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 3396
  9. ​Дисней уйдет из России окончательно 3325
  10. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3011

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика