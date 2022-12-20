Сургутские дачники добились перерасчета за электроснабжение

Дачники Сургутского района добились перерасчета за электроснабжение. Им должны вернуть не меньше 18 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В надзорное ведомство обратились собственники дачных участков в ДНТСН «Победит-2». В ходе проверки выяснилось, что АО «Газпром энергосбыт Тюмень» производил неправомерные начисления за электроэнергию на общие нужды садово-огороднического товарищества.

«Ресурсоснабжающей организацией осуществлялось распределение сумм энергопотерь только на собственников, с которыми заключены прямые договоры предоставления услуг. Между тем иным владельцам земельных участков плата за электроэнергию не выставлялась. Таким образом, нарушались права собственников дачных участков», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора АО «Газпром энергосбыт Тюмень». После его рассмотрения из платежных документов 1278 собственников исключили начисления за указанную услугу на сумму свыше 18 млн рублей. Руководителя компании привлекли к дисциплинарной ответственности.