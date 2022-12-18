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В Госдуме России отметили опыт Сургутского района по развитию киберспорта

Сургутский район презентовал опыт по развитию киберспорта на круглом столе по законодательному регулированию видеоигр

В Госдуме России отметили опыт Сургутского района по развитию киберспорта
Фото: unsplash.com

Депутаты Государсвенной Думы изучили практику Сургутского района по развитию киберспорта. Руководитель Центра компьютерного спорта МАУ «РУСС» Артем Щепотьев презентовал наработанный муниципалитетом опыт на круглом столе по законодательному регулированию видеоигр.

«Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России, дал поручение сформировать законопроект и меры правового регулирования этого вопроса. Поэтому был собран круглый стол с экспертами, которые считаются лучшими в отрасли. Пригласили и нас, поскольку опыт Сургутского района по развитию киберспорта является передовым», - прокомментировал Артем Щепотьев.

Старт развития компьютерных видов спорта в муниципалитете был дан в 2017 году по инициативе главы Сургутского района Андрея Трубецкого. В 2019 были открыты первые в России муниципальные секции. На сегодняшний день поселениях работают 9 тренировочных площадок и многофункциональный центр - киберарена, где жители могут занимаются бесплатно. Также у подрастающего поколения есть возможность осваивать профессии будущего, в том числе связанные с видеоиграми, в молодежных резиденциях.

«Специфика, с которой мы работаем, вызвала удивление. К примеру, до одной из секций по киберспорту нужно плыть на пароме. И ребята из этой секции из сельского поселения Локосово заняли в этом году второе место на школьных фиджитал-играх в Москве. Это феноменальный результат, я считаю», - добавил Артем Щепотьев.

В Госдуме рассматривают возможность масштабировать опыт муниципалитета на другие территории. По итогам круглого стола решено создать рабочие группы для детальной проработки всех вопросов, касающихся цифровых мультимедийных продуктов. Представители Сургутского района также будут принимать в них участие.


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Сегодня в 16:03, просмотров: 70, комментариев: 0
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