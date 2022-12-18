Сургутская УК убрала последствия взрыва в жилом доме

В сургутском доме, где взорвался самогонный аппарат, убрали последствия взрыва. Работники УК закрыли тепловым контуром окно и дверь, чтобы поддерживать в помещении плюсовую температуру и не дать замерзнуть коммуникациям дома.

«Управляющая компания «Сервис-3» обеспечила тепловой контур в помещении, заделаны двери, оконные и балконные проемы. Далее после завершения всех мероприятий, собственник будет определяться с управляющей компанией по восстановлению своей квартиры», – написал у себя в соцсетях глава Сургута Андрей Филатов.

Напомним, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 16 декабря. В результате происшествия хозяин квартиры получил травмы: у него диагностированы ожоги лица и левой руки легкой степени. Также пострадало несколько автомобилей и две квартиры.