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В Сургуте планируют снизить стоимость наружной рекламы до 50%

Снижение платежей на наружную рекламу в 2023 году обсудили в Думе Сургута

В Сургуте планируют снизить стоимость наружной рекламы до 50%
Фото: администрация Сургута

В 2023 году в Сургуте планируют снизить размер платежей на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, которые находятся на территории муниципальной собственности. Так, стоимость уменьшится до 50% на год для тех, с кем были заключены договоры на момент принятия данного решения. Эти изменения обсудили на заседании постоянного комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию в четверг, 15 декабря.

«История с рекламщиками длится долго, и наконец конкурс состоялся и определена стоимость по результатам аукциона. Все столкнулись с определенными экономическими последствиями, условия жесткие, поэтому мы поддержали эту идею. Здесь идет речь, чтобы выровнять льготы, в том числе и для рекламщиков, которые являются такими же субъектами хозяйственной деятельности, – подчеркнул депутат Владимир Болотов. – Конечно, это большие выпадающие доходы, однако есть два варианта – пожертвовать каким-то количеством субъектов, либо попытаться их сохранить для того, чтоб они принесли в будущем доход».

При снижении стоимости платежей сумма выпадающих доходов составит более 10 млн рублей. Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Фокеев отметил, что ее планируют возместить. «На территории Сургута предусмотрена территория жилого квартала Пойма П-1 площадь земельного участка для реализации путем заключения договора о комплексном развитии территории», – рассказал представитель ведомства.

Однако не все депутаты поддержали идею по снижению платежей на наружную рекламу. «Причины снижения платы для меня выглядит неубедительно. Это не та сфера, которой нужно давать такие скидки. Сколько лет мы занимаемся упорядочиванием рекламы в Сургуте. Земля — это материальный ресурс, который есть у города, он не возобновляется», – подчеркнул народный избранник Богдан Гужва.

Этот вопрос повторно рассмотрят на депутатских слушаниях. Окончательное решение примут на 14 заседании Думы.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 114, комментариев: 0
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