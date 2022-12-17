Новый руководитель появится у Сургутской станции скорой медицинской помощи

У Сургутской станции скорой медицинской помощи появится новый руководитель. С 1 января 2023 года главврачом станции будет Юнус Салманов, который сейчас занимает должность заместителя по медицинской части. Распоряжение о назначении руководителя подписала губернатор Югры Наталья Комарова на прошедшем заседании правительства региона.

Пока главой Станции скорой помощи является Владимир Ершов. Он возглавляет ее уже 24 года — с 1998 года, а работает в медорганизации с 1982 года. По данным издания «Сургутская Трибуна», медик уходит на пенсию.