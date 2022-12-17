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У Сургутской станции скорой медпомощи сменится главврач

Новый руководитель появится у Сургутской станции скорой медицинской помощи

У Сургутской станции скорой медпомощи сменится главврач
Фото: ugra-tv.ru

У Сургутской станции скорой медицинской помощи появится новый руководитель. С 1 января 2023 года главврачом станции будет Юнус Салманов, который сейчас занимает должность заместителя по медицинской части. Распоряжение о назначении руководителя подписала губернатор Югры Наталья Комарова на прошедшем заседании правительства региона.

Пока главой Станции скорой помощи является Владимир Ершов. Он возглавляет ее уже 24 года — с 1998 года, а работает в медорганизации с 1982 года. По данным издания «Сургутская Трибуна», медик уходит на пенсию.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 221, комментариев: 0
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