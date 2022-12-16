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В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал

Из-за взрыва самогонного аппарата в жилом доме Сургута выбило окно

В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал
Фото: t.me/filatov_surgut

В Сургуте на балконе девятого этажа жилого дома взорвался самогонный аппарат. По информации властей города, инцидент произошел на Ленина, 38. В результате происшествия хозяин квартиры получил травмы: у него диагностированы ожоги лица и левой руки легкой степени.

Помещение также пострадало – был полностью выбиты оконные рамы. Благо, возгорания не произошло и соседние помещения остались в целости. Жильцов дома не эвакуировали.

«На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и сотрудники Администрации города. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность домашнего самогонного аппарата. Идет обследование строительных конструкций. Ситуацию держим на контроле, предпринимаются все необходимые меры реагирования», – сообщил мэр Сургута Андрей Филатов у себя в соцсетях.


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Сегодня в 20:29, просмотров: 474, комментариев: 0
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