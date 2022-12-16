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В Сургуте повредился водопровод – проезжую часть на улице Киртбая подтопило

Власти Сургута назвали причину повреждения водопровода на улице Киртбая

В Сургуте повредился водопровод – проезжую часть на улице Киртбая подтопило
Фото: pixabay.com

Сегодня, 16 декабря, в шесть часов утра на улице Киртбая в Сургуте произошло повреждение водопровода. Это привело к утечке холодной воды на проезжей части, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На водопроводе разгерметизировалась запорная арматура (задвижка), что вызвало утечку воды сперва в здание, а затем на прилегающую территорию и далее к улице Киртбая, локально подтопив проезжую часть и тротуар на отрезке около 50 метров. Для устранения неполадок балансодержатель водопровода временно его отключил. Работоспособность системы восстанавливается», – объяснили в департаменте городского хозяйства.

Сейчас участки, залитые водой, привели в порядок и обработали противогололедным материалом – пескосоляной смесью. Угрозы стабильности тепло- и водоснабжения для жителей ближайших домов нет.


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Сегодня в 18:01, просмотров: 139, комментариев: 0
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