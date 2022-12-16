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Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 декабря? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 декабря? // АФИША
Фото: siapress.ru

17 декабря

Последний арт-клуб в этом году от галереи «Стерх»


Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время: 17:00.

Встреча начнется с обзора новых выставок галереи – живопись Евгения Варакина (Сургут), «Шары, коты и елки» от дизайнеров, художников, студий города, талантливых любителей творчества.

Участникам встречи будет представлена новая настольная игра по достопримечательностям города – «Surgut Go!», в которую можно будет сыграть вместе с автором – Анной Степановой.

Завершит встречу музыкальная программа «Сны ван Гога» – музыка 19-21 веков о живописи и творчестве. Играет струнный квартет Perfecto, Юлия Напольских (фортепиано) и Ямиля Тимофеева (флейта).

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Выступление питерского музыкального проекта «Зимавсегда»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 18:00.

Проект основан в 2009 году Евгением Кубыниным – в прошлом фронтменом группы «Neversmile». В «Зимавсегда» Евгений вершит своей лирикой чудеса. Его гармонии, в другом бы случае, вышибли слезу, но тут — не избавиться от просветленной улыбки. Голос, магически неожиданно, но всегда логично, переливается из регистра в регистр, как если бы Том Йорк пел литургии Чайковского. Песни о мужском, повседневном, чуть грустном, но теплом.

Почерк группы ускользает от классификаций: глубину и эмоциональность, свойственную советской киномузыке, артисты совмещают с элементами самых разных стилей — от соула и хоп-хопа до эстрады и джаза. Выступление в Сургуте будет приурочено ко дню рождения коллектива: 13 лет, 7 альбомов, множество EP, синглов и поклонников по всей стране. В программе самое лучшее и самое новое.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мероприятие «Я намерен хорошо провести этот вечер»

Место проведения: проспект Мира 33/1, ДК Невесомость. Время: 20:00.

Подобно тому как «макулатура» переняла свое имя у романа Чарльза Буковски, мы взяли название для мероприятия у самой непринужденной, лёгкой и ни к чему не обязывающей пластинки этой группы.

20:00 — «Сделай сам»: бренд Среда поможет вам обновить старый гардероб. Шелкография, нашивки и всё прочее будет ждать вас. Также можно будет приобрести предметы одежды на месте.

21:00 — премьера скейт-видео «WE MISSED YOU ARTUR BANDOWSKI». На создание ушло около года. Снято на улицах Сургута, Тюмени и Москвы. Возможно, эта работа никогда не появиться в сети Интернет.

22:00 — музыка от DJ BUTS. Головокружительная, сшибающая с ног. Очень хорошая.

Телефон для справок: 76-08-04. Цена билета: 400 рублей. 18+

18 декабря

Музыкальная сказка «Летучий корабль»

Место проведения: большой зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 11:00.

Музыкальную сказку для детей «Летучий корабль» исполнят участники камерного оркестра русских народных инструментов «Былина» и хоровой капеллы «Светилен». Особенную сказочную атмосферу создадут песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина. Те самые, что помнят мамы и папы, бабушки и дедушки: «Ах, если бы сбылась моя мечта…», «Растяни меха, гармошка!», «Я водяной, я водяной». Чудесные мелодии, важные слова и нестареющая история никого не оставит равнодушным.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Елочная игрушка»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: 12:00.

Все с нетерпением ждут наступления Нового года. Многие уже наряжают праздничную ёлку. Если современное общество стремится украсить новогоднюю красавицу согласно последним модным тенденциям, то раньше жители нашей страны старались сохранять ёлочные украшения своих родителей, бабушек и дедушек.

Наиболее популярными в 1940-60 годах были новогодние игрушки из ватного папье-маше. На примере коллекции советских игрушек Сургутского краеведческого музея мы предлагаем участникам мастер-класса создать свои ёлочные украшения, которые могут передаваться из поколения в поколение.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 150 рублей с человека. По предварительным заявкам, количество участников ограничено. 0+

Вечер музыки для детей и взрослых «PLAY MUSIC»


Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время: 13:00.

Это первый отчетный концерт студии «PLAY MUSIC». Выступления участников музыкального пространства порадуют вас сольными и коллективными номерами. Вас ждут молодые виртуозы игры на гитаре, фортепиано, флейте и юные вокалисты, а также не останутся в стороне и преподаватели. Прозвучат популярные музыкальные композиции и авторские песни.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+


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Сегодня в 15:39, просмотров: 38, комментариев: 0
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