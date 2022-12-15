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Ледовые городки, елки и гирлянды: Сургут преображается к Новому году

Зимнее оформление Сургута завершится во второй половине декабря

Ледовые городки, елки и гирлянды: Сургут преображается к Новому году
Фото: siapress.ru

Во второй половине декабря Сургут полностью преобразится к Новому году. Так, по традиции в городе расположили два ледовых городка на главной площади и на пересечении проспекта Мира и улицы Островского у нового собора, сообщили в пресс-службе администрации.

«Компоновку ледовых городков сделали более удобной, с учетом опыта прошлого года. Трудились над элементами мастера по художественной резьбе, скульпторы и художники, которые работают у нас не впервые. Чтобы успеть в срок, работа не прекращалась даже в 30-градусный мороз», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Сургута Алексей Фокеев. Он также подчеркнул, что лед использовался местный. Он заготавливался на водоеме в районе Гидронамыва.

Новые елки за счёт бюджетных средств не приобретались, уточнил Фокеев. Самые высокие новогодние деревья (20 м и 15 м) расположились на территории ледовых городков.

Уже сейчас на главной площади расположили лабиринт, чаши и четыре скульптуры на тему «Трое из Простоквашино». Вместе с этим, здесь есть четыре горки и ледяные Дед Мороз и Снегурочка. У Свято-Троицкого кафедрального собора установили игровую композицию «Матрёшки». Тема скульптур – «Народную игрушку». В центре ансамбля из трех горок и ледовых фигур Деда Мороза и Снегурочки возвышается ель.

Новогоднее оформление также установили на следующих участках: Площадь Советов, сквер Детства (проспект Ленина, 47), территория у Сургутского музыкально-драматического театра, сквер Геологов-первопроходцев, площадка у ТЦ «Росич», сквер в 31 мкрн, Городской парк (проспект Набережный), ИКЦ «Старый Сургут». Территорию города оформили ледовыми скульптурами и световыми пространственными фигурами на тему русских сказок – «Летучий корабль», «Колобок», «Гуси-лебеди».

Кроме того, наконец-то украсили световыми элементами развязки и разделительные полосы дорог. На весь зимний период будет организовано освещение ряда улиц и проспектов гирляндами. В том числе проспект Ленина, улицы Энергетиков и Аэрофлотская, Югорский тракт, дорожная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Аэрофлотской. Начался монтаж элементов в рамках светового оформления Грибоедовской развязки. В декабре завершится первый этап. Внимания также заслуживает кольцевая развязка ГРЭС, где разместились надписи: «С Новым годом!», «2023» и фигура «Люблю Сургут». Есть хорошая новость и для любителей активного отдыха: в Городском парке и ИКЦ «Старый Сургут» открылись катки.

Отметим, что в этом году в архитектурно-художественном оформлении акцент сделали на украшение города существующими конструкциями. Дополнительные световые элементы приобретались в минимальном объеме. Новая локация светового оформления – это дорожное кольцо у ПАО «Сургутнефтегаз». На участке появились фигуры Деда Мороза и Снегурочки на санях, а опоры освещения дополнили световыми консолями.


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Сегодня в 12:58, просмотров: 324, комментариев: 0
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