16+
Логотип Сиапресс
USD  63,3590   EUR  67,4478  

Новости

Больше новостей
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Больше опросов

Жители поселка Дорожный продолжают жаловаться из-за отсутствия автобусов и детских садов

В Думе Сургута обсудили пути решения проблем поселка Дорожный

Жители поселка Дорожный продолжают жаловаться из-за отсутствия автобусов и детских садов
Фото: Ирина Швец // Сургутская Трибуна

Сургутский депутат продолжает борьбу за благополучие жителей поселка Дорожный. Проблемы, на которые постоянно жалуются его жители, были подняты на заседании думского комитета по социальной политике. Сильнее всего жителей волнует отсутствие детского сада в шаговой доступности и малое количество общественного транспорта.

На данный момент в Дорожном имеется один частный детский сад на 90 мест, но некоторые дошкольники вынуждены посещать учреждения, находящиеся на территории города. Ранее депутат думы Сургута и инициатор обсуждения Дмитрий Нечепуренко предложил пойти по модели билдинг-сада. Однако застройщик перевел статус этих помещений в «жилые», поэтому разместить там дошкольные учреждения не получится.

«Отдельно стоящих детских садов не предусмотрено. Постановлением администрации города утверждена документация по проекту планировки и межевания в поселке Дорожном, предусматривающая размещение в четырех многоквартирных домах, из них два размещались под размещение детских садов на 40 мест каждый. Сейчас три этих помещение переведены из нежилых в жилые», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Андрей Романов.

Дмитрий Нечепуренко отметил, что в Дорожном нет необходимой социальной инфраструктуры. Женщинам с детьми приходится ездить в город – не у всех есть автомобиль, поэтому каждый день оборачивается для них в самый настоящий квест.

«Мы же хотели разместить билдинг-сад на территории поселка. Было четыре помещения, из которых три переведены в жилые. А каким образом это произошло? Если администрация имела виды на эти помещения, почему застройщик это сделал? Я понимаю всю меру ответственности, понимаю, что отдельно стоящего детского сада там никогда не будет. Но билдинг-сад на 40 детей – это логично, это даже почувствовал предприниматель. А город почему-то эту возможность упустил», – подчеркнул депутат.

Народные избранники также заявили, что государство должно гарантировать социальный минимум, так как не все могут позволить себе оплачивать коммерческий детский сад. Сейчас родители должны платить около 3700 за одного ребенка – такую цену удалось сформировать благодаря специальному гранту, также получить «скидку» удается благодаря сертификату дошкольника.

На сегодняшний день частное учреждение посещают 64 ребенка из 127 проживающих в поселке. До открытия детсада «Наш» Малыш» остро стояла проблема с детьми до трех лет. По словам жителей поселка, возникали проблемы с провозом малышей на общественном транспорте. Вопрос с автобусами не решился и сейчас. Администрация предложила увеличить количество автобусов, курирующих по маршрутам 23, 69, 110 и 119, на зимний период. Однако такое решение депутатов не устроило – по их словам, машины могут ломаться во время морозов, поэтому проблему можно считать нерешенной.

«Почему поселок Дорожный забытый богом? Почему нет социальной инфраструктуры? Взять и потерять возможность организовать дошкольное учреждение, разрешить предпринимателю перевести нежилое помещение в жилой – у меня объяснений этому нет», – выразил досаду Нечепуренко.

Заместитель председателя комитета Алексей Кучин предложил скорректировать маршрутную карту таким образом, чтобы решить данный вопрос. Возможность размещения билдинг-сада будет обсуждаться на комитетах и далее.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:11, просмотров: 222, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На капремонт Викуловской поликлиники выделено более 95 млн рублей 748
  2. ​Александр Моор и Светлана Радионова посетили тюменский мусоросортировочный завод 731
  3. ​В Тюменской области создают условия для привлечения молодых медработников на село 688
  4. ​В Тюменской области запускают масштабный проект адаптации людей с ОВЗ 679
  5. ​Обновленные кинозалы откроются в тюменских поселках 644
  6. ​Строительство социальных объектов в Тюменской области идет по плану 622
  7. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 591
  8. ​В Сургуте начинающий водитель устроил ДТП на встречке 547
  9. Освоение земель 529
  10. Югра вошла в число самых нездоровых регионов 444
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 3907
  2. ​Жители Югры смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис 2564
  3. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 2444
  4. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 2203
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 2188
  6. ​Это ошибка 2133
  7. ​Власти Сургутского района продолжают оказывать помощь семье, потерявшей детей при пожаре на даче 2122
  8. Магазин OBI в Сургуте переходит в онлайн 2114
  9. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 2069
  10. В Сургутском районе в пожаре задохнулись два ребенка 2054
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5565
  2. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5297
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4707
  4. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4551
  5. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4543
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4473
  7. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4466
  8. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 4242
  9. ​Не прелесть ли? 4095
  10. OBI уйдет из Сургута, но позже 3907

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика