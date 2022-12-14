В Думе Сургута обсудили пути решения проблем поселка Дорожный

Сургутский депутат продолжает борьбу за благополучие жителей поселка Дорожный. Проблемы, на которые постоянно жалуются его жители, были подняты на заседании думского комитета по социальной политике. Сильнее всего жителей волнует отсутствие детского сада в шаговой доступности и малое количество общественного транспорта.

На данный момент в Дорожном имеется один частный детский сад на 90 мест, но некоторые дошкольники вынуждены посещать учреждения, находящиеся на территории города. Ранее депутат думы Сургута и инициатор обсуждения Дмитрий Нечепуренко предложил пойти по модели билдинг-сада. Однако застройщик перевел статус этих помещений в «жилые», поэтому разместить там дошкольные учреждения не получится.

«Отдельно стоящих детских садов не предусмотрено. Постановлением администрации города утверждена документация по проекту планировки и межевания в поселке Дорожном, предусматривающая размещение в четырех многоквартирных домах, из них два размещались под размещение детских садов на 40 мест каждый. Сейчас три этих помещение переведены из нежилых в жилые», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Андрей Романов.

Дмитрий Нечепуренко отметил, что в Дорожном нет необходимой социальной инфраструктуры. Женщинам с детьми приходится ездить в город – не у всех есть автомобиль, поэтому каждый день оборачивается для них в самый настоящий квест.

«Мы же хотели разместить билдинг-сад на территории поселка. Было четыре помещения, из которых три переведены в жилые. А каким образом это произошло? Если администрация имела виды на эти помещения, почему застройщик это сделал? Я понимаю всю меру ответственности, понимаю, что отдельно стоящего детского сада там никогда не будет. Но билдинг-сад на 40 детей – это логично, это даже почувствовал предприниматель. А город почему-то эту возможность упустил», – подчеркнул депутат.

Народные избранники также заявили, что государство должно гарантировать социальный минимум, так как не все могут позволить себе оплачивать коммерческий детский сад. Сейчас родители должны платить около 3700 за одного ребенка – такую цену удалось сформировать благодаря специальному гранту, также получить «скидку» удается благодаря сертификату дошкольника.

На сегодняшний день частное учреждение посещают 64 ребенка из 127 проживающих в поселке. До открытия детсада «Наш» Малыш» остро стояла проблема с детьми до трех лет. По словам жителей поселка, возникали проблемы с провозом малышей на общественном транспорте. Вопрос с автобусами не решился и сейчас. Администрация предложила увеличить количество автобусов, курирующих по маршрутам 23, 69, 110 и 119, на зимний период. Однако такое решение депутатов не устроило – по их словам, машины могут ломаться во время морозов, поэтому проблему можно считать нерешенной.

«Почему поселок Дорожный забытый богом? Почему нет социальной инфраструктуры? Взять и потерять возможность организовать дошкольное учреждение, разрешить предпринимателю перевести нежилое помещение в жилой – у меня объяснений этому нет», – выразил досаду Нечепуренко.

Заместитель председателя комитета Алексей Кучин предложил скорректировать маршрутную карту таким образом, чтобы решить данный вопрос. Возможность размещения билдинг-сада будет обсуждаться на комитетах и далее.