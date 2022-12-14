Неопытный водитель пострадал в ДТП на встречной полосе в Сургуте

В Сургуте днем накануне, 13 декабря, произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась в районе дома №15 по ул. Энгельса. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 25-летний водитель Kia не справился с управлением, допустил занос автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Citroen под управлением 48-летнего водителя.

«От удара Citroen отбросило на металлическое ограждение. В результате происшествия виновник получил телесные повреждения», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы.