Власти Сургута назвали места для запуска новогодних фейерверков

Администрация Сургута определила места для запуска новогодних фейерверков. Сделать это можно будет в шести районах города. Список опубликован на сайте мэрии:

территория между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом

акватория реки Сайма

площадь театра бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет»

площадь «Нефтяников»

сквер «Молодёжный»

спортивное ядро в микрорайоне № 35А

Применять пиротехнических изделий запрещается:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий

электропередачи;

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

- на территории парков;

- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:

- тщательно изучите перед запуском инструкцию;

- перед тем, как поджечь фитиль, следует точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону людей;

- площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, что служит причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей;

- не бросайте горящие петарды в людей и животных;

- запускать петарды детям апрещено;

- не задерживайте горящую петарду в руках;

- нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку;

- используйте петарды только на открытом воздухе;

- приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м;

- хранить и переносить петарды следует только в упаковке. Не носите петарды в карманах;

- разбирать петарду запрещается;

- категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах;

- ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой;

- если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;

- не запускайте ракеты в квартирах, вблизи домов и на небольших огороженных

территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.

- не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от изделия;

- уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.