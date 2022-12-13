В Сургуте незаконно организовывали азартные игры

Жителя Сургутского района осудили за создание подпольного казино и проведение азартных игр. По предварительной информации, 35-летний мужчина получил более 2 миллионов 700 тысяч рублей в ходе незаконной деятельности.

«В феврале 2021 года подсудимый вступил в преступный сговор на получение незаконного дохода путем проведения азартных игр с тремя жителями Сургута, соучастники распределили между собой роли, арендовали помещение в цокольном этаже одного из домов по ул. Привокзальная города Сургут, приобрели и установили в арендованном помещении игровое оборудование», – рассказали в пресс-службе СУ СКР России по Югре.

Клуб был закрыт правоохранительными органами в 2023 году, после чего подсудимый выехал за пределы округа и был объявлен в розыск. И лишь в июне текущего года он раскаялся в содеянном.

Теперь ему грозит наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.