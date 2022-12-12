Жители Белого Яра помогают семье погорельцев, чьи дети погибли из-за пожара

Семье из Белого Яра, которая лишилась двоих детей из-за пожара, продолжает оказываться помощь. Решен вопрос с жильем. Погорельцы также получили необходимую психологическую и материальную поддержку.

«Ситуация действительно очень тяжелая, очень сложная. Погибли двое деток. Решается вопрос с оказанием финансовой помощи. В бюджете предусмотрено выделение по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи», – рассказал глава поселения Белый Яр Валерий Лупырь.

Семья также может рассчитывать на единовременную выплату от администрации Сургутского района в размере 25 тысяч рублей. Ранее власти ХМАО сообщили, что родителям погибших детей единовременно выплатят 100 тысяч рублей и помогут с организацией похорон.

Неравнодушные жители Белого Яра мгновенно объединились вокруг трагедии, для погорельцев объявили сбор вещей. Уточнить, в чем именно нуждается семья, можно по телефону 8-(3462)748-472.

Вместе с тем детям Сургутского района проводят лекции по пожарной безопасности. Школьников учат, как правильно действовать во время возгорания. Продолжается и работа с населением, которое проживает в зимний период на дачах:

«В дачных кооперативах по статистике велик риск пожаров в связи с использованием печного оборудования, дополнительных электроприборов. Беседуем с жителями, разъясняем меры предосторожности. Люди прислушиваются, ведь это их безопасность», – отметил главный специалист по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Антон Плаксин.