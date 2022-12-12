750 тысяч рублей взыскали с экс-врача сургутской травмы за полученные взятки

С бывшего заведующего ортопедического отделения Сургутской клинической травматологической больницы взыскали 750 тысяч рублей за полученные взятки. Соответствующее решение вынес городской суд. Судебная коллегия по гражданским делам суда ХМАО-Югры оставила приговор без изменений, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что ранее городской суд признал экс-медика виновным в нескольких преступлениях: получении взятки в значительном размере, получении взятки в крупном размере и мошенничестве.

Суд установил, что заведующий отделения в 2019-20 годах систематически получал денежные взятки от пациентов за решение вопросов о проведении операций в кратчайшие сроки без соблюдения очередности.

«При этом незаконно полученное денежное вознаграждение на сумму 750 тыс рублей осужденным обращено в свою пользу. Приговором суда вопрос о конфискации денежных средств, полученных незаконным путем, не был разрешен. Суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с бывшего должностного лица медицинского учреждения незаконно полученные денежные средства на указанную сумму», - добавили в пресс-службе прокуратуры.