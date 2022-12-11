Сургутская молодежь чаще признает свою зависимость от гаджетов и интернета

43% сургутян считают, что у них есть признаки зависимости от гаджетов и интернета. Причем 14% в этом абсолютно уверены, еще 29% скорее уверены. 55% жителей города наоборот считают, что симптомов этой зависимости у них нет. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob.

«Зависимость от интернета и различных девайсов в большей степени свойственна молодежи: среди респондентов до 24 лет о ее наличии говорят 56%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 34%», – сообщают представители сервиса.

Периодически сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время 44% жителей Сургута: 19% делают это ежедневно, 11% — несколько раз в неделю, 8% — несколько раз в месяц. Цифровой детокс несколько раз в год обеспечивают себе 5% опрошенных, еще 1% делает это раз в несколько лет.

Напротив, никогда не отказываются от цифровых благ цивилизации 56% жителей Сургута. Причины этого могут быть диаметрально противоположными: одни убеждены, что гаджеты — это уже неотъемлемая часть современной жизни, другие говорят, что мало времени проводят в интернете.