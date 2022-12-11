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Сургутский район выиграл в конкурсе «Национального рейтинга прозрачности закупок»

Сургутский район выделили за «Гарантированный уровень» прозрачности закупок

Сургутский район выиграл в конкурсе «Национального рейтинга прозрачности закупок»
Фото: admsr.ru

Сургутскому району присвоили награду за «Гарантированный уровень» прозрачности на конкурсе «Национального рейтинга прозрачности закупок». Награждение прошло накануне, 8 сентября, в Москве.

Отмечается, что Сургутский район – единственный муниципальный район, представленный в рейтинге и активно развивающий свою систему закупок. Команда муниципалитета участвует в конкурсе уже четвертый год подряд. Им удалось поделать путь от «Базового» до «Гарантированного» уровня прозрачности, что наглядно показывает о верном пути, по которому развивается система закупок района.

«Очень приятно, что из 86 участников сегмента муниципальных заказчиков, куда входят крупнейшие города России, нам удалось достичь наивысшего уровня прозрачности. И не просто показать, а улучшить его по сравнению с 2021, когда мы получили «Высокий уровень» прозрачности закупок. Несмотря на все геополитические сложности, и давление на российскую экономику нам удалось увеличить экономию по результатам закупок (в 2022 году экономия по результатам закупок составит более 500 миллионов рублей), и снизить объем закупок, признанных несостоявшимися. Важна часть такого результата – своевременное планирование заказчиками района своих потребностей, финансовая дисциплина и, конечно, выстроенная нами эффективная система повышения квалификации специалистов, реализующих Закон о контрактной системе в Сургутском районе», – поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Национальный рейтинг прозрачности закупок – является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Существует с 2006 года. Целью ежегодного проведения проекта НРПЗ является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка. Результаты исследования позволяют в динамике увидеть состояние системы госзаказа в России, получить конкретные количественные оценки финансовых потерь государства в условиях низкой конкурентности, участия СМП, распределение госзаказа по видам экономической деятельности.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 251, комментариев: 0
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