В поселке Белый Яр сгорел дачный дом с двумя детьми

В поселении Белый Яр (Сургутский район) в СОТ «Птицевод Севера» сгорел дачный дом, в котором находились двое детей. Предварительная причина пожара – возгорание в электрощитовой. Об этом «Вестнику» сообщил глава поселка Валерий Лупырь.

«Предварительно причиной пожара стало возгорание в электрощитовой. К сожалению, дети задохнулись», – сказал Валерий Лупырь.

Также, как сообщила «Вестнику» руководитель управления ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина, в момент возгорания отец детей был на работе, а мать вышла в магазин с девятимесячным ребенком.

Глава поселения находится на месте происшествия и оказывает всю необходимую помощь пострадавшей семье.