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Сургутянам напоминают об ответственности за незаконное хранение оружия

Власти Сургута предупредили горожан об ответственности за незаконное хранение оружия

Сургутянам напоминают об ответственности за незаконное хранение оружия
Фото: unsplash.com

Управление по вопросам общественной безопасности Администрации города предупреждает об уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

При добровольной сдаче таких предметов законодательством Российской Федерации предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

Граждане, добровольно сдавшие в правоохранительные органы незаконно хранящиеся предметы вооружения, имеют право на получение денежного вознаграждения в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 декабря 2011 года
№ 491-п «О выплате денежного вознаграждения гражданам в связи
с добровольной сдачей незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».


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Сегодня в 10:10, просмотров: 60, комментариев: 0
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